Cục CSGT khuyến cáo tài xế không lưu thông khi bão Bualoi đổ bộ

Chiều 28/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10 (Bualoi), hiện nay trên các tuyến cao tốc khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế trời mưa to, mặt đường trơn trượt, một số điểm đọng nước, tầm nhìn hạn chế.

CSGT phát loa thông báo các phương tiện hạn chế lưu thông trên các tuyến cao tốc khu vực miền trung từ Thanh Hóa đến Huế (Ảnh: Cục CSGT).

Theo C08, các tuyến cao tốc nêu trên chỉ có 2 làn đường, chưa có làn dừng khẩn cấp, các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện... chính vì vậy, Cục CSGT đề nghị các phương tiện không lưu thông trên tuyến cao tốc trên trong thời gian bão Bualoi đổ bộ vào đất liền từ 18h đến 22h hôm nay.

Cũng theo C08, trong thời gian bão đổ bộ đất liền (Bắc Quảng Trị - Nghệ An từ 19h đêm nay), cảnh sát khuyến cáo các phương tiện không lưu thông trên cao tốc, ra khỏi đường cao tốc và tìm nơi tránh trú an toàn khi bão đi qua, sau đó mới tiếp tục hành trình.

Ngoài ra, trong thời gian bão đổ bộ, Cục CSGT khuyến cáo các tài xế lưu thông trên các tuyến cao tốc luôn làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, nếu gặp sự cố thì khẩn trương đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo. Nếu xe hư hỏng thì bật đèn cảnh báo, đặt chóp nón cách phía sau xe tối thiểu 150m và gọi số điện thoại tới số 19008099 của Cục CSGT để được hỗ trợ.