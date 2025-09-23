Xử phạt người đàn ông đăng tin rừng phòng hộ bị "xẻ để bán"

Ngày 22/9, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Xuân Mai đã xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với anh N.H.S. (42 tuổi, trú tại xã Xuân Mai) vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an làm việc với anh S. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, ngày 9/9, tài khoản TikTok của anh S. đăng video với nội dung “Xẻ rừng phòng hộ để bán, có người chống lưng”, ghi hình tại khu vực đỉnh Bình Hương, thôn Núi Bé, xã Xuân Mai.

Kết quả xác minh của lực lượng chức năng cho thấy đây là thông tin bịa đặt. Ngày 10/9, công an mời anh S. làm việc. Tại đây, anh thừa nhận hành vi, tự nguyện gỡ bỏ video và cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng uy tín tổ chức, cá nhân.