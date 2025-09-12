Thực hư thông tin "Bệnh viện Bạch Mai đối xử với bác sĩ nội trú siêu tệ"

Ngày 12/9, Công an TP Hà Nội đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản Threads đăng tin bịa đặt về điều kiện làm việc, chế độ chính sách của bác sĩ nội trú. Chủ tài khoản là Đ.N.L.H. (32 tuổi, trú tại Nghĩa Đô, Hà Nội).

Nội dung bài đăng sai sự thật (Ảnh: Công an Hà Nội).

"Bệnh viện Bạch Mai đối xử với bác sĩ nội trú siêu tệ, không lương, không trợ cấp, thậm chí gửi xe cũng bị bắt gửi khu bệnh nhân mất tiền", tài khoản này viết.

Ngày 11/9, cơ quan công an đã mời chị H. lên làm việc. Tại đây, chị H. thừa nhận tự nghĩ ra nội dung sai sự thật nhằm “câu tương tác” phục vụ việc bán hàng online. Người này cho biết đã nhận thức được vi phạm, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập hồ sơ xử lý người phụ nữ này về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân.

Công an làm việc với chị H. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, không phát tán tin chưa kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nhà chức trách nhấn mạnh mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.