Xử phạt 2 nữ sinh "diễn xiếc" trên xe máy điện

Tối 18/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an xã Tân Quang xác minh, xử lý 2 trường hợp nữ sinh có hành vi không đội mũ bảo hiểm, người ngồi sau xe máy điện ngồi ngược với tư thế quay mặt về phía sau.

Hai nữ sinh cùng chủ chiếc xe máy điện tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Ngoài ra, cảnh sát cũng lập biên bản xử phạt đối với chủ xe là bà N.T.H. do có hành vi để cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông, với mức phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng.

Trước đó ngày 17/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh với hành vi vi phạm trên. Cảnh sát sau đó xác định sự việc xảy ra tại km242 quốc lộ 4C, thuộc địa phận xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Hình ảnh 2 nữ sinh không đội mũ bảo hiểm, người sau xe ngồi quay ngược lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Hai nữ sinh trong clip là cháu N.T.H. (SN 2011, trú tại xã Tân Quang), người điều khiển xe máy điện biển số 23MĐ1-426.xx và cháu N.T.D.Q. (SN 2010, trú tại xã Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang).

Tại cơ quan công an, 2 nữ sinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cam kết sẽ không tái phạm.