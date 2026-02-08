Có thể yêu cầu xoá xe đã bán trên ứng dụng VNeTraffic

Theo thông báo từ Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT), ứng dụng VNeTraffic đã được bổ sung tiện ích "Xác nhận tình trạng phương tiện" và "Phản ánh thông tin giấy phép lái xe".

Theo đó, tính năng "Xác nhận thông tin phương tiện" cho phép người dân gửi yêu cầu thêm, xóa hoặc xác nhận tình trạng phương tiện cá nhân.

Với tính năng "Phản ánh thông tin giấy phép lái xe", người dân có thể gửi yêu cầu điều chỉnh nếu giấy phép lái xe (GPLX) bị sai lệch thông tin.

Người dân có thể sử dụng VNeTraffic để quản lý các phương tiện đang đứng tên (Ảnh: Nhật Minh).

Trên thực tế, sau khi định danh mức 2 cho ứng dụng VNeTraffic, nhiều người dân ngỡ ngàng khi thấy hiển thị thông tin rằng mình vẫn đang sở hữu những chiếc xe đã bán từ lâu, nên khá lo lắng về nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm cho những vi phạm không phải do mình thực hiện.

Nếu phương tiện đã được bán, cho, tặng, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi biển số hoặc bị mất cắp (nhưng chưa trình báo), không liên lạc được với chủ mới thì người dân vẫn đứng tên sở hữu trên ứng dụng VNeTraffic (tài khoản định danh mức 2).

Để xoá xe đã bán trên ứng dụng, người dân có thể thực hiện các bước khai báo tình trạng phương tiện như sau:

Bước 1: Cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng VNeTraffic rồi mở và đăng nhập

Bước 2: Vào mục "Ví giấy tờ", chọn mục "Giấy đăng ký xe" và nhập passcode

Bước 3: Nhấn vào nút “Xác nhận thông tin” màu đỏ ở góc dưới bên phải

Bước 4: Chọn trường hợp, loại phản ánh.

– Với xe mà mình không đứng tên, chọn báo thừa.

– Với xe mà mình có đứng tên nhưng chưa có trong hệ thống, chọn báo thiếu.

– Với xe đã bán, cho, tặng nhưng chưa sang tên, thu hồi biển số, chọn xe thuộc sở hữu của tôi.

– Với xe đã mua, được cho, tặng nhưng chưa làm thủ tục sang tên mình, chọn phương tiện được cho, tặng nhưng chưa sang tên.

Bước 5: Chọn và kiểm tra các thông tin đúng ở mục tình trạng phương tiện rồi chọn "Xác nhận"

Bước 6: Sau khi hoàn thành, màn hình điện thoại sẽ hiện kết quả tiếp nhận từ cơ quan chức năng.

Chi tiết các bước thực hiện khai báo phương tiện trên ứng dụng VNeTraffic (Ảnh chụp màn hình).

Video hướng dẫn từ Cục CSGT: