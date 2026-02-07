Tây Ninh tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng CSGT đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh đã huy động tối đa quân số, phương tiện, lập nhiều tổ, chốt công tác khép kín trên các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là quốc lộ 1, 62, N2…

CSGT lập biên bản xử lý vi phạm ở Tây Ninh (Ảnh: M.H.).

Trong đó, CSGT tập trung xử lý các vi phạm thường dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông, như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, đi ngược chiều, vượt ẩu, dừng xe không đúng quy định…

Trung tá Nguyễn Minh Sáng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, cho biết, dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, vui chơi, về quê của người dân tăng cao, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.

Do đó, CSGT đã chủ động xây dựng phương án từ sớm, huy động lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn chấp hành nghiêm điều lệnh, giữ đúng tác phong khi tiếp xúc với người dân; tận tình hướng dẫn, hỗ trợ để người dân tham gia giao thông an toàn.