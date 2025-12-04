Xuất hiện vết nứt ở đèo Ngang, gần khu vực nhiều giun trồi lên mặt đất

Ngày 4/12, chính quyền xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết đang kiểm tra vết nứt xuất hiện trên tuyến đường qua đèo Ngang để báo cáo với cơ quan chuyên môn.

Vết nứt kể trên kéo dài hàng chục mét, một số vị trí nứt rộng 3cm, có thể lọt ngón tay. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ sạt lở hoặc rơi vỡ mặt đường. Hiện tại, lưu lượng phương tiện qua tuyến đường này không nhiều do người dân lựa chọn lưu thông qua hầm đèo Ngang.

Vết nứt trên đường qua đèo Ngang (Ảnh: Phạm Phương).

Đáng chú ý, vị trí xuất hiện vết nứt ở đèo Ngang cách thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch, nơi có tình trạng giun ùn ùn bò lên mặt đất rồi chết khô không xa. Không ít người dân địa phương tỏ ra lo ngại trước 2 hiện tượng kể trên.

Đơn vị quản lý tuyến đường qua đèo Ngang cũng đã nắm thông tin và cử lực lượng kỹ thuật kiểm tra, báo cáo cơ quan chuyên môn để đánh giá mức độ nguy hiểm.

Một số vị trí nứt rộng 3cm, có thể lọt ngón tay (Ảnh: Phạm Phương).

Như Dân trí đã thông tin, đầu tháng 12, khu vực dưới chân đèo Ngang, thuộc thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch xuất hiện xác giun đất nằm chết la liệt trên các lối đi bê tông, sân vườn của người dân và kéo dài ra đến tận mép quốc lộ 1A.

Hiện tượng trên chưa từng xảy ra ở thôn Vịnh Sơn. Mặc dù chưa rõ nguyên nhân, tuy nhiên một số người dân nhận định có thể do biến động địa chất hoặc một số yếu tố khác bên ngoài tác động đến loài giun nên chúng trồi lên mặt đất, khi gặp nắng nóng thì bị chết.