Vết nứt dài xuất hiện trên đỉnh đồi, 54 người được sơ tán khẩn cấp

Ngày 27/9, chính quyền xã Đăk Plô đã khẩn trương sơ tán 12 hộ dân với 54 nhân khẩu sau khi phát hiện một vết nứt lớn, dài gần 200m trên một ngọn đồi tại thôn Roo Mẹt.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô, cho biết vết nứt rộng 5-15cm và sâu 45-50cm, kéo dài từ đỉnh đồi xuống. Đáng chú ý, nhiều nhà dân nằm dưới chân đồi cũng xuất hiện các vết nứt tương tự ở phía sau.

Vết nứt trên quả đồi tại xã Đăk Plô, cảnh báo nguy cơ sạt lở cao (Ảnh: Chí Anh).

Ngay sau khi phát hiện vết nứt, UBND xã Đăk Plô đã nhanh chóng cắm biển cảnh báo và vận động toàn bộ 12 hộ dân sống trong khu vực nguy hiểm sơ tán đến nơi an toàn.

Đồng thời, xã đã báo cáo và đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường để đánh giá mức độ nguy hiểm, đưa ra phương án xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người dân.

Chính quyền đã sơ tán 12 hộ dân sống dưới quả đồi ngay khi xuất hiện vết nứt (Ảnh: Chí Anh).

Được biết, xã Đăk Plô được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Đăk Plô, Đăk Man và Đăk Nhoong, hiện có 13 thôn với tổng số 1.681 hộ dân.