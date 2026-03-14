Xử lý nhóm "quái xế" chạy xe máy trêu đùa trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

Theo Cục Cảnh sát giao thông, những ngày qua mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh 6 đối tượng đi 3 xe mô tô trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái. Trong lúc di chuyển, nhóm này trêu đùa nhau, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

CSGT xử lý nhóm thiếu niên trêu đùa trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái (Ảnh: Cục CSGT).

Ngay sau khi nắm thông tin và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, ngày 13/3, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Nguyễn Đại Năng (TP Hải Phòng) mời 6 đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc.

Qua xác minh ban đầu, phần lớn các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa hoặc mất sớm nên thiếu sự quan tâm, quản lý. Một số em trước đó đã nằm trong diện theo dõi của công an địa phương.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản các hành vi vi phạm gồm điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, không có giấy phép lái xe và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Ngoài việc xử lý theo quy định, lực lượng chức năng còn tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Các em được yêu cầu viết cam kết không tái phạm, đồng thời công an địa phương được đề nghị tăng cường quản lý, giáo dục đối với nhóm này.