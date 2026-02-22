Cao tốc Pháp Vân - Mai Sơn ùn tắc, CSGT phân luồng cho xe đi ngược chiều

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 22/2, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn, đoạn từ km230 hướng về km211 (thuộc địa phận xã Đại Xuyên, Hà Nội) tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm.

Để giảm tải và bảo đảm giao thông thông suốt, Đội 3, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng cho các phương tiện đi ngược chiều (theo hướng dẫn của lực lượng CSGT) từ km216 đến km211 nhằm tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông thuận lợi về Hà Nội.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng; giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đi vào khu vực phân luồng; giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không tự ý quay đầu hoặc chuyển làn sai quy định.

Giao thông đông đúc cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày 22/2 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Về diễn biến giao thông các tuyến cao tốc trên cả nước, tính đến 15h40, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tuyến Nội Bài - Lào Cai hiện đoạn từ km122 hướng về Hà Nội trời mưa phùn, mặt đường trơn trượt; lưu lượng phương tiện về Hà Nội tăng hơn so với buổi sáng.

Giao thông trên tuyến cơ bản ổn định, các phương tiện lưu thông an toàn.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng Hải Phòng đi Hà Nội lưu lượng phương tiện tăng cao. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đã bố trí 2 ô tô CSGT và 2 mô tô CSGT tuần tra kiểm soát cơ động liên tục điều tiết dòng phương tiện, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn lưu lượng phương tiện đông theo hướng Thanh Hóa về Hà Nội nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông.

Tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng phương tiện lưu thông đông, di chuyển chậm theo hướng Bắc - Nam, giao thông vẫn được kiểm soát.

Tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ hướng từ miền Tây về TPHCM lưu lượng phương tiện còn đông, tập trung nhiều nhất khu vực từ km60 đến km40; không phát hiện sự cố, các phương tiện di chuyển chậm, ổn định. Các khu vực khác phương tiện lưu thông tốt.

Hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây thông thoáng; thời tiết nắng ráo, giao thông bảo đảm.

Tuyến Cần Thơ - Cà Mau và tuyến Bến Lức - Long Thành mật độ phương tiện trung bình, lưu thông thông thoáng cả hai hướng.

Tuyến cao tốc TPHCM - Vân Phong lưu lượng phương tiện đông theo hướng Nha Trang - TPHCM nhưng lưu thông ổn định; chiều ngược lại thông thoáng, không xảy ra va chạm hoặc ùn tắc giao thông.