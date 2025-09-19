Khi dừng xe để kiểm soát, CSGT phải sử dụng camera ghi lại sự việc

Chiều 19/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 vừa có chỉ đạo về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông.

Theo đó, Thiếu tướng Bình yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện ngay một số công tác sau.

Quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn, CSGT phải dùng thiết bị nghiệp vụ, camera để ghi lại quá trình xử lý, làm căn cứ xử phạt (Ảnh: Trần Thanh).

Cục trưởng C08 yêu cầu lực lượng CSGT tập trung tuần tra cơ động, chỉ dừng tại một điểm để kiểm soát khi đảm bảo các yêu cầu.

Cụ thể các trường hợp gồm: Khi dừng xe để kiểm soát, cán bộ CSGT phải sử dụng camera (camera mini) hoặc bố trí camera ghi nhận lại toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý của lực lượng CSGT; dữ liệu camera phải được lưu giữ đúng quy định.

Hai là, lực lượng CSGT tập trung tuần tra cơ động, chỉ dừng tại một điểm để kiểm soát khi có thông tin phản ánh vi phạm đến các số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị CSGT.

Ba là, khi có kế hoạch tổng kiểm soát, hoặc khi có tin báo, tố giác, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bốn là, khi thực hiện các chuyên đề về quá tải, chở quá số người quy định, kiểm soát, xử lý nồng độ cồn, ma túy…

Ngoài ra, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cũng yêu cầu toàn bộ lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, chỉ huy giao thông không được dừng phương tiện.

Theo đó, với các tổ CSGT được bố trí làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao thông, Thiếu tướng Bình yêu cầu họ chỉ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông, không được dừng phương tiện để kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Cục trưởng C08 yêu cầu, khi hết giờ cao điểm, các tổ CSGT này được bố trí tuần lưu trên tuyến ghi nhận lại các trường hợp vi phạm và tổ chức xác minh, xử lý phạt nguội.

Nếu tình hình khu vực, nút giao thông phức tạp về vi phạm trật tự an toàn giao thông, chỉ huy đơn vị sẽ bố trí lực lượng riêng để xử lý.

Cũng theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, trong thời gian tới, Cục CSGT và phòng CSGT các địa phương sẽ công khai các nội dung về việc dừng tại một điểm để kiểm soát, việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, sử dụng camera ghi nhận quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm… cho người dân được biết. Trong đó, Cục CSGT sẽ sớm thực hiện các nội dung này trên các tuyến cao tốc.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện từ đầu năm 2026, mọi hành vi vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy (nếu không được phát hiện trực tiếp bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hay camera) thì trước khi xử lý vi phạm, CSGT bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ ra quyết định xử phạt.