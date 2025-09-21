Cục CSGT kiến nghị tách làn ô tô và xe máy trên quốc lộ 1B

Ngày 21/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, qua theo dõi, nắm bắt tình hình trật tự an toàn giao thông, C08 đã có kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam về việc tổ chức giao thông trên tuyến quốc lộ 1B (Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang).

Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (Ảnh: Quân Đỗ).

Cụ thể, trong văn bản kiến nghị, C08 đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương nghiên cứu tách làn giữa ô tô và xe máy trên tuyến đường này.

Theo C08, sau khi tách làn, lực lượng chức năng sẽ tổ chức giao thông cấm xe khách trên 29 chỗ, xe tải trên 7,5 tấn đi vào làn 1 (sát dải phân cách).

Nhà chức trách cho biết việc này nhằm ngăn ngừa tình trạng phương tiện chạy chậm, bám làn trái gây ùn ứ giao thông, giảm hiệu quả khai thác đường bộ, đồng thời ngăn ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên tuyến.