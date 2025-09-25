Xem xét phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông ở TPHCM

UBND TPHCM vừa có công văn gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, UBND xã, phường và Ban An toàn giao thông cấp xã về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp quý III năm 2025.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó, các đơn vị cần nghiên cứu đề xuất các hình thức xử lý bổ sung như phạt lao động công ích.

CSGT giám sát từ xa bằng hệ thống camera an ninh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Các lực lượng chức năng cần tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, tập trung theo 6 nhóm chuyên đề đã được Bộ Công an chỉ đạo từ đầu năm 2025. Công an TPHCM phối hợp với Sở Xây dựng thống nhất phương án, giải pháp tăng cường trách nhiệm thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ.

Sở Xây dựng TPHCM được giao tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên ngành, nhất là các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền cho địa phương, để kịp thời phát hiện và xử lý bất cập trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai Đề án “Thành phố an toàn giao thông”, với các nội dung thúc đẩy chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng; tuyên truyền về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải và phương tiện xanh; xây dựng kế hoạch vận động để “lấy lại” đường cho người đi bộ.

Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương nơi có đường sắt đi qua để rà soát, thống kê, phân loại công trình vi phạm hành lang an toàn đường sắt, lập kế hoạch giải tỏa dứt điểm, ưu tiên các công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng kế hoạch quản lý học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy dưới 50cc. Ngành giáo dục phải phối hợp với Cảnh sát giao thông hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai công tác quản lý, bảo đảm học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng trước khi tham gia giao thông.