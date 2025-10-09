Ô tô "phơi bụng" giữa đường Hà Nội sau khi tự đâm vào dải phân cách

Sáng 9/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, vào rạng sáng nay tại khu vực đường Nguyễn Trãi (gần hầm chui Khuất Duy Tiến) xảy ra vụ ô tô tự gây tai nạn, lật ngửa trên đường.

Chiếc ô tô con nằm lật ngửa giữa đường sau khi tự đâm vào dải phân cách (Ảnh: Cắt từ clip).

Cụ thể, khoảng 1h40 cùng ngày, ô tô BKS 30H-544.xx do anh L.V.Đ. (SN 1999, trú tại Hà Nội) điều khiển đi trên đường Nguyễn Trãi, khi tới đoạn gần hầm chui Khuất Duy Tiến (hướng Nguyễn Trãi đi Hà Đông), ô tô này tự đâm vào dải phân cách giữa đường.

Theo cảnh sát, ô tô tông mạnh khiến đầu xe bị bẹp, dải phân cách đường hư hỏng. Rất may không có thương vong về người. Qua kiểm tra nhanh, tài xế Đ. không vi phạm nồng độ cồn hay ma túy.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 có mặt để làm rõ vụ việc (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại hiện trường, chiếc ô tô con nằm phơi bụng giữa đường Nguyễn Trãi. Một phần dải phân cách đường bị hất văng. Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 cử cán bộ tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng, làm rõ vụ việc.