Ô tô rơi khỏi cầu rồi lật ngửa, tài xế thoát chết

Chiều 29/9, một lãnh đạo UBND xã Sơn Hà cho biết, khoảng 6h cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn làm một ô tô rơi khỏi cầu sông Rin.

Thời điểm này, nam tài xế điều khiển ô tô con đi từ hướng xã Sơn Hà đến xã Sơn Tây. Khi đến đầu cầu sông Rin, ô tô con tránh một xe tải đi ngược chiều rồi rơi xuống phía dưới lật ngửa. Phương tiện rơi cách mép nước khoảng 5m.

Người dân xã Sơn Hà hỗ trợ tài xế gặp nạn (Ảnh: Hoài Thạnh).

Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng tiếp cận chiếc xe hỗ trợ tài xế ra ngoài. Vụ tai nạn khiến ô tô hư hỏng nặng, tài xế thắt dây an toàn nên chỉ bị thương nhẹ.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Hà, nam tài xế là một cán bộ xã Sơn Tây đang trên đường đến cơ quan. Sau tai nạn, người này đã thuê xe cẩu đưa ô tô lên bờ để tự khắc phục hậu quả.

Cầu sông Rin nối trung tâm huyện Sơn Hà với nhiều xã miền núi Quảng Ngãi. Cầu hẹp, không có lan can nên thường xảy ra tai nạn.