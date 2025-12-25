Người cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ đến 5 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 279/2025/NĐ-CP quy định về việc thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ Giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12.

Theo Nghị định, đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được hình thành ở trung ương nhằm huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ gây ra.

Đưa người bị tai nạn đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tiền (Ảnh minh họa: C.A.).

Đáng chú ý, người dân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu sẽ được nhận hỗ trợ từ quỹ. Cụ thể, căn cứ tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, mức hỗ trợ tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng/vụ việc, đối với tổ chức tối đa 10 triệu đồng/vụ việc.

Ngoài ra, quỹ còn chi hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông có tỷ lệ tổn thương từ trên 31% đến dưới 81% (tối đa 10 triệu đồng/người/vụ việc); gia đình có nạn nhân tử vong gặp khó khăn về kinh tế (tối đa 20 triệu đồng/vụ việc); nạn nhân bị thương với tỷ lệ tổn thương trên 81% để hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, tiếp tục phát triển (tối đa 100 triệu đồng/người/lần).

Việc quy định rõ mức hỗ trợ, trong đó có chính sách hỗ trợ người trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu, được kỳ vọng sẽ khuyến khích tinh thần tương trợ, kịp thời cứu giúp người bị tai nạn giao thông, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và xã hội.