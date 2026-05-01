Xe tải lao xuống chân cầu, lật ngửa dưới kênh

Một xe tải đã đâm gãy taluy, lật ngửa dưới cầu Kênh 500-2 trên tuyến quốc lộ N2 vào rạng sáng ngày 1/5. Cơ quan chức năng xã Đốc Binh Kiều đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn, xe tải lật ngửa sau khi tông gãy taluy cầu (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, chiếc xe tải đang lưu thông trên quốc lộ N2 theo hướng Tây Ninh đi Đồng Tháp. Khi đến gần cầu Kênh 500-2 (lý trình Km96+190), tài xế được cho là đã không làm chủ được tay lái, khiến xe lao sang làn đường ngược chiều, tông gãy taluy và biển báo, sau đó lao xuống dưới chân cầu.

Quốc lộ N2, đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Tại hiện trường, một đoạn hộ lan dài khoảng 5m cùng biển báo đã bị xe tải húc văng, nhiều mảnh vỡ của xe nằm rải rác xung quanh. Chiếc xe tải bị lật ngửa dưới bờ kênh. Rất may, tài xế chỉ bị chấn thương nhẹ.

Đến 11h cùng ngày, Công an xã Đốc Binh Kiều đã có mặt tại hiện trường, làm việc với tài xế để xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, xe cứu hộ cũng đã được điều động để di dời phương tiện gặp nạn khỏi hiện trường.