Cơ sở bánh mì khiến 86 người ngộ độc ở Đồng Tháp bị phạt 90 triệu đồng

Ngày 28/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có quyết định xử phạt Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc.

86 trường hợp đã ghi nhận triệu chứng ngộ độc sau ăn bánh mì kẹp thịt của Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (Ảnh minh hoạ: Getty).

Quyết định nêu rõ, Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ ngày 24/2 đến 7/3 đã có 86 ca bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì kẹp thịt tại Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (không có trường hợp tử vong).

Ngoài các hình thức xử phạt trên, hộ kinh doanh này còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm trong thời hạn 4 tháng.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 gây ra ngộ độc thực phẩm. Vào năm 2024, cơ sở này cũng đã khiến 149 người nhập viện do ăn bánh mì thịt và đã bị xử phạt.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 24/2, các cơ quan y tế tại Hồng Ngự đã tiếp nhận thông tin về 3 trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tất cả các bệnh nhân đều khai báo đã ăn bánh mì kẹp thịt tại Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12.

Tính đến 9h ngày 7/3, tổng cộng 86 trường hợp đã ghi nhận triệu chứng ngộ độc, trong đó có 3 trường hợp điều trị ngoại trú và 83 trường hợp nhập viện, chủ yếu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Sau vài ngày điều trị, tất cả các bệnh nhân đã xuất viện.