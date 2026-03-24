9 doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Đồng Tháp bị phạt

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Đồng Tháp kiểm tra đột xuất 9 doanh nghiệp kinh doanh vàng trong đợt kiểm tra này từ ngày 24/1 đến ngày 10/3.

9 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức nằm trên địa bàn các phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Mỹ Phước Tây, các xã Gia Thuận, Mỹ Lợi, Mỹ Tịnh An thuộc tỉnh Đồng Tháp.

QLTT tỉnh Đồng Tháp phát hiện các doanh nghiệp buôn bán vàng trang sức như bông, mặt dây chuyền, vòng khóa... có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của CHANEL và nhãn hiệu của Công ty GIANNI VERSACE S.r.L. ​Ngoài ra, các sản phẩm vòng xoàn, vòng ximen... vi phạm quy định nhãn hàng hóa.

Cơ quan quản lý kiểm tra cửa hàng vàng trang sức (Ảnh: DMS).

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định là 515 triệu đồng. Cơ quan quản lý thị trường đã làm thủ tục tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý.

​Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp đã ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 580 triệu đồng. Cơ quan chức năng buộc tiêu hủy các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu để khắc phục hậu quả.

​Các mặt hàng vi phạm liên quan nhãn hàng hóa bị buộc thu hồi và ghi nhãn đúng quy định trước khi lưu thông. Hiện nay, tất cả doanh nghiệp đã thực hiện xong quyết định xử phạt.