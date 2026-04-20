47 căn nhà ở Đồng Tháp bị tốc mái sau cơn mưa lớn kèm dông lốc

Ngày 20/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơn mưa lớn kèm dông lốc mạnh vào chiều 19/4 đã làm 47 căn nhà tại xã An Long và Tân Long bị tốc mái.

Trước đó, lúc 16h20 ngày 19/4, cơn mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn ấp Nhứt, xã An Long đã làm 25 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 7 căn bị tốc mái hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 485 triệu đồng.

​Mưa dông còn làm điểm phụ Trường Tiểu học An Phong 1 bị hư hỏng nặng với 5 phòng học bị tốc mái, sập la phông và hư hỏng bảng tên trường; 2 tivi phục vụ giảng dạy bị ướt. Thiệt hại tại điểm trường ước tính 150 triệu đồng.

​Ngoài ra, mưa dông còn làm nhiều cây xanh gãy đổ, chắn ngang các tuyến đường chính, gây cản trở lưu thông của người dân. Nhưng may mắn không gây thiệt hại về người.

​Còn tại xã Tân Long, lúc 17h cùng ngày, mưa dông gây ảnh hưởng trên diện rộng tại các ấp: Tân An, Thạnh An, Tân Thạnh, Tân Hội B, Tân Phú A và Tân Phú.

​Mưa dông làm 22 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 10 căn tốc mái hoàn toàn và 12 căn bị tốc mái một phần. Ngoài ra, dông lốc còn làm đổ sập 1 nhà chứa rơm của hộ dân. Ước tính thiệt hại khoảng 168 triệu đồng.

​Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND 2 xã An Long và Tân Long đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

​Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn, vận động người dân di chuyển đến nơi tạm trú an toàn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng dọn dẹp cây xanh đổ ngã, đảm bảo giao thông thông suốt ngay trong chiều tối 19/4.

Trong sáng 20/4, chính quyền địa phương đã huy động tổng lực gồm: công an, dân quân tự vệ, tổ bảo vệ an ninh trật tự và các ngành, đoàn thể trực tiếp hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, dọn dẹp nhà cửa.

​Hiện UBND các xã khẩn trương rà soát, lập hồ sơ để xem xét hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định của Nhà nước, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.