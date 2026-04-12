Dự án đường cao tốc hơn 29.000 tỷ đồng kết nối Tây Ninh với Đồng Tháp

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trình, đường cao tốc Đức Hòa - Mỹ An có điểm đầu kết nối với Vành đai 4 TPHCM trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, kết thúc tại điểm giao với cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 63,5km, trong đó phần lớn đi qua địa phận Tây Ninh. Tổng mức đầu tư dự kiến 29.332 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Đường cao tốc Đức Hòa - Mỹ An nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây (Đồ họa: Ngọc Tân).

Dự án được quy hoạch với quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, mặt cắt ngang khoảng 32,25m; giai đoạn 1 đầu tư trước 4 làn xe nhằm phù hợp với nhu cầu và nguồn lực. Trên tuyến dự kiến bố trí 7 nút giao, kết nối với các trục giao thông quan trọng như quốc lộ 62, tuyến N2 và các đường tỉnh.

Theo phương án đề xuất, tuyến cao tốc chủ yếu đi theo hành lang mới, vượt qua sông Vàm Cỏ Tây và các khu vực kênh rạch đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười. Hướng tuyến được nghiên cứu nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư, đất sản xuất và các khu quy hoạch phát triển.

Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 446ha, ảnh hưởng hơn 400 hộ dân. Công trình dự kiến được khởi công vào quý III/2027 và hoàn thành vào năm 2030.

Trong bối cảnh 2 đoạn Chơn Thành - Đức Hòa và Mỹ An - Cao Lãnh đang được xây dựng, việc triển khai đầu tư đoạn Đức Hòa - Mỹ An sẽ giúp hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây, tăng cường kết nối từ TPHCM qua Tây Ninh đến Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuyến đường cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là kết nối các cửa khẩu biên giới với Campuchia, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã ký ban hành Quyết định 2968/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm chính trị - hành chính mới, đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, logistics của tỉnh.