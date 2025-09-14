Thanh niên bị tai nạn ô tô bất ngờ "sống lại" ở tang lễ, gia đình sốc nặng

Bhau Lachke (19 tuổi) đến từ thị trấn Trimbakeshwar (bang Maharashtra, Ấn Độ), bị nhiều chấn thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn xe hơi gần đây. Anh được đưa vào một bệnh viện tư để điều trị.

Theo gia đình, sau khi các nỗ lực cứu chữa đều vô vọng, bác sĩ đã thông báo rằng Lachke đang trong tình trạng "chết não" và "gần như không còn cơ hội sống sót".

Đau đớn trước tin dữ, gia đình bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho anh.

Những người đến dự đám tang của Bhau Lachke đã rất sốc khi thấy anh bắt đầu cử động (Ảnh minh họa: South China Morning Post).

Tuy nhiên, ngay khi buổi lễ sắp bắt đầu, cơ thể Lachke bất ngờ xuất hiện những dấu hiệu của sự sống - đầu tiên là những cử động nhẹ, sau đó là vài tiếng ho. Màn "hồi sinh" kịch tính này khiến họ hàng và những người tham dự đám tang sửng sốt, vội vã đưa Lachke trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Hiện Lachke vẫn trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện, phải thở máy để duy trì sự sống. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận và khiến gia đình Lachke vô cùng phẫn nộ.

Gia đình cáo buộc bệnh viện chẩn đoán sai và đánh lừa họ bằng việc tuyên bố Lachke đã "chết não". Điều này khiến những người thân của anh trải qua cú sốc tinh thần nghiêm trọng.

Ban quản lý bệnh viện cho rằng gia đình có thể đã hiểu sai các thuật ngữ y khoa phức tạp. Họ nhấn mạnh, thuật ngữ "chết não" vốn chỉ sự mất chức năng não không thể phục hồi, nhưng không nhất thiết đồng nghĩa với chết lâm sàng.

"Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và chúng tôi đã thông báo tình trạng này cho gia đình, không hề có tuyên bố tử vong", một phát ngôn viên bệnh viện cho biết.

Đồng thời phía bệnh viện nói thêm rằng họ đang hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra vụ việc. Hiện chưa rõ gia đình có dự định khởi kiện hay không.

"Chúng tôi đã nghĩ là mất cậu ấy, nhưng điều này giống như một phép màu. Chúng tôi chỉ mong cậu ấy bình phục", Gangaram Shinde - một người thân của Lachke - nói với truyền thông.

Lachke được đưa từ nơi tổ chức tang lễ đến bệnh viện để tiếp tục điều trị (Ảnh minh họa: South China Morning Post).

Thông tin này đã thổi bùng những tranh luận trên mạng, nhiều người gọi đây là một "phép màu y học". Một người bình luận: "Thật không thể tin nổi. Đã tổ chức tang lễ tức là họ nghĩ anh ấy chết từ nhiều ngày trước rồi".

Người khác viết: "Rõ ràng anh ấy chưa đến lúc chết. Sứ mệnh của anh ấy trên thế gian này vẫn chưa hoàn thành".