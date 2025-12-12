Ô tô tải cháy rụi trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 12/12, trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đoạn qua địa bàn xã Tân Lập, Lâm Đồng.

Thời gian này, xe tải mang biển số 86C-048.91 lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam. Đến địa điểm trên, tài xế phát hiện lửa bùng phát ở thùng xe nên dừng phương tiện, cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Xe tải cháy rụi trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (Ảnh: Phạm Duy).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng điều động xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do thùng xe chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa bùng phát mạnh, nên việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Sau hàng chục phút, lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn hỏa hoạn

Thời điểm xảy ra vụ cháy, lực lượng Cảnh sát giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) cùng đơn vị quản lý cao tốc thực hiện phân luồng từ xa, điều tiết phương tiện, đảm bảo mạch lưu thông.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song ô tô cùng hàng hóa bị cháy rụi.