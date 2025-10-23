Tài xế lái xe tải đang bốc cháy vào làn dừng khẩn cấp

Chiều 23/10, đại diện Khu Quản lý đường bộ III cho biết khoảng 13h15 cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 74G-001.xx lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng Bắc - Nam (đoạn qua xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng) bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự cố, tài xế lái xe tấp vào làn dừng khẩn cấp. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Khu Quản lý đường bộ III).

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, đội vận hành tuyến cao tốc tiếp cận hiện trường, đảm bảo an toàn trật tự và phân luồng cho phương tiện lưu thông ra Trạm thu phí Phong Thử, xã Điện Bàn Tây.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ô tô tải bị cháy trơ khung, hàng hóa trên thùng xe gần như bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.