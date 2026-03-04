Quảng Ninh tăng cường siết an toàn tàu du lịch sau vụ cháy ở Hạ Long

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản tăng cường bảo đảm an toàn đối với tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái tử Long.

Theo nội dung văn bản, ngày 27/2, tàu lưu trú ngủ đêm Signature Royal (QN7269) xảy ra cháy khi chở khách tham quan vịnh Hạ Long theo hành trình VHL4. Lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ, đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách và thuyền viên.

Hình ảnh tàu lưu trú ngủ đêm Signature Royal bốc cháy ngày 27/2 trên vịnh Hạ Long (Ảnh: Đ.X.).

Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản của chủ phương tiện và hành khách, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh, môi trường kinh doanh du lịch trên vịnh.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng yêu cầu chủ tàu hoạt động tại vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long khẩn trương rà soát điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, chỉ đưa phương tiện vào hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định.

Chủ tàu phải kiểm tra toàn bộ hệ thống điện tại buồng máy, khu vực bếp, kho nhiên liệu; dây dẫn, ổ cắm và thiết bị sinh nhiệt. Các đơn vị không được tự ý cơi nới, thay đổi kết cấu, lắp đặt thiết bị ngoài hồ sơ thiết kế đã được thẩm định.

Sở yêu cầu phương tiện bố trí đầy đủ thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy đúng quy định; phổ biến nội quy an toàn, hướng dẫn sử dụng áo phao trước khi rời cảng. Hệ thống báo cháy, truyền thanh, VHF, AIS/GPS phải được cấp điện 24/24h và duy trì hoạt động ổn định.

Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa Quảng Ninh phải rà soát quy trình cấp phép rời cảng, kiểm tra đầy đủ điều kiện an toàn, giấy tờ, định biên thuyền viên và số lượng hành khách.

Sở này cũng yêu cầu các đơn vị đăng kiểm tăng cường kiểm tra, giám sát sửa chữa, cải hoán và kiên quyết yêu cầu khắc phục tồn tại trước khi cấp giấy chứng nhận an toàn.