Xe giường nằm bốc cháy ngùn ngụt, 44 hành khách kịp thời thoát nạn

Tối 1/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho hay đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm. Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h50 cùng ngày, trên tuyến đường tránh Đông Buôn Ma Thuột đoạn qua địa bàn xã Ea Knuếc.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm do tài xế P.T.N.K. (44 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chở theo 44 hành khách lưu thông trên tuyến đường tránh.

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trong đêm (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi xe di chuyển đến khu vực trên, lốp trước của xe bất ngờ nổ và ma sát với thùng dầu gây phát lửa. Dù tài xế cùng phụ xe dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không hiệu quả.

Phát hiện có cháy, tất cả hành khách đều xuống xe kịp thời nên không có thiệt hại về người. Riêng xe khách bị lửa lan ra, bốc cháy ngùn ngụt.

May mắn hành khách đã kịp thời xuống xe (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk có mặt tại hiện trường để dập tắt lửa.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.