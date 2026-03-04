Tàu dầu treo cờ Nga bốc cháy dữ dội ở Địa Trung Hải

Ảnh chụp màn hình một video được cho là ghi lại cảnh đám cháy bốc lên từ tàu Arctic Metagaz treo cờ Nga vào ngày 3/3 (Ảnh: ASTRA/Telegram).

Các hãng truyền thông ngày 3/3 đồng loạt đưa tin, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mang cờ Nga, Arctic Metagaz, đã bốc cháy ở Địa Trung Hải.

Reuters dẫn nhiều nguồn tin hàng hải cho biết con tàu bị Mỹ, EU và Anh trừng phạt được cho là đã bốc cháy gần bờ biển Malta, trong khi các nguồn tin khác chỉ ra rằng đám cháy bắt nguồn gần bờ biển Libya hơn.

Hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội về vụ cháy cho thấy ngọn lửa dữ dội bốc lên từ con tàu vào rạng sáng 3/3. Hiện chưa có thông tin nào về tình trạng của thủy thủ đoàn trên tàu.

Một nguồn tin nói với Reuters rằng đám cháy có thể do một cuộc tấn công bằng xuồng không người lái của hải quân Ukraine gây ra, tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận. Ukraine hiện chưa lên tiếng về vụ việc.

Lực lượng vũ trang Malta cho biết họ đã nhận được tín hiệu cầu cứu về con tàu và đã định vị được nó, nhưng không nêu rõ tình trạng của tàu.

"Sau đó, những người sống sót đã được tìm thấy trên một xuồng cứu sinh trong tàu SRR Libya trong quá trình tìm kiếm. Toàn bộ thủy thủ đoàn được báo cáo là đã an toàn trên xuồng cứu sinh", Lực lượng vũ trang Malta xác nhận trong một thông cáo báo chí đăng trên Facebook.

Tàu này bị nghi ngờ là một phần của "hạm đội bóng đêm" của Nga, bao gồm các tàu nghi được sử dụng để vận chuyển dầu của Nga nhằm né tránh lệnh cấm vận của phương Tây.

Kiev tiếp tục leo thang chiến dịch tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga, một nguồn thu chính của Moscow, góp phần hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu của Nga bằng xuồng không người lái.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu bị trừng phạt của Nga, Kairos và Virat, ngoài khơi bờ Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11/2025.

SBU cho biết vào tháng 12/2025 rằng họ đã sử dụng xuồng không người lái hải quân Sea Baby để tấn công một tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng đêm” của Nga ở Biển Đen, tuyên bố đã gây hư hại nghiêm trọng cho con tàu.

Chính quyền Mỹ cũng bắt giữ một số tàu chở dầu bị cho là có liên hệ với Nga trong những tháng gần đây như một phần của chiến dịch trấn áp hoạt động buôn bán dầu mỏ của Venezuela.

Các chính phủ châu Âu cũng đã tăng cường các biện pháp đối phó với “hạm đội bóng đêm”, trong đó Pháp đã tạm giữ một tàu chở dầu nghi có liên quan đến Nga ở Địa Trung Hải hồi tháng 1.

Cuối tháng 1, một nhóm gồm 14 quốc gia châu Âu đã đưa ra cảnh báo công khai đối với các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng đêm” hoạt động ở Biển Baltic và Biển Bắc.