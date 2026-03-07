Xe tải chở 3 người lao xuống vực sâu 200m

Ngày 7/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 24, đoạn qua xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi, khiến một người tử vong và 2 người bị thương. Lực lượng chức năng đã khẩn trương phối hợp đưa các nạn nhân từ vực sâu lên bờ.

Vào khoảng 14h cùng ngày, ô tô tải mang biển kiểm soát 81C-191.xx do tài xế N.T.C. (SN 1998, trú tại xã Đăk Rve, Quảng Ngãi) điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ 24 theo hướng từ xã Măng Đen về trung tâm tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa các nạn nhân trong vụ tai nạn từ vực sâu lên mặt đường (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Trên xe lúc này có 2 người đi cùng là chị L.T.N. (SN 1981) và chị P.T.T. (SN 1978), cùng trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi đến km71+600, đoạn qua xã Kon Plông, xe tải bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 200m.

Xe tải lao xuống vực sâu khoảng 200m (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Hậu quả của vụ tai nạn khiến tài xế C. và chị N. bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa 2 nạn nhân bị thương từ vực sâu lên bờ và chuyển đi cấp cứu.

Đáng tiếc, chị T. đã tử vong tại chỗ và mắc kẹt dưới vực sâu. Lực lượng chức năng sau đó đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo quy định.