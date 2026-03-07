Xe biển xanh chở người “làm xiếc” trên quốc lộ: Yêu cầu kiểm điểm, nhắc nhở

Ngày 7/3, ông Nguyễn Minh Vương, Chủ tịch UBND xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận phương tiện vi phạm giao thông được người dân quay clip, lan truyền trên mạng xã hội là xe của địa phương.

Theo Chủ tịch UBND xã Đăk Hà, xe biển số xanh trong clip gây xôn xao dư luận được giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã Đăk Hà quản lý, sử dụng.

Cảnh người đàn ông ôm trụ sắt, vươn lên cao như làm xiếc khi xe đang di chuyển (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi thông tin clip ghi lại cảnh người đàn ông đứng trên thùng xe tải biển xanh, ôm trụ sắt, đu người ra ngoài như “làm xiếc”, UBND xã Đăk Hà đã xác minh.

Qua kiểm tra, sự việc nêu trên xảy ra vào ngày 5/3. Thời điểm này, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã Đăk Hà điều động một phương tiện cùng 3 cán bộ di chuyển dọc quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn xã, để thực hiện nhiệm vụ treo cờ, biểu ngữ phục vụ bầu cử.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ đã bất cẩn khi đứng trên trụ sắt phía sau xe để di chuyển và treo cờ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã Đăk Hà và cá nhân liên quan đã nhận lỗi vì thực hiện nhiệm vụ nhưng không đảm bảo an toàn, vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Xã đã yêu cầu đơn vị phụ trách tổ chức kiểm điểm cá nhân vi phạm theo quy định", ông Vương cho biết.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang mời các cá nhân liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.

Như Dân trí đã thông tin, trên mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông đứng trên thùng xe tải biển xanh, ôm trụ sắt, đu người ra ngoài như “làm xiếc” khi phương tiện đang lưu thông.

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Hà, đoạn đường mà chiếc ô tô tải này di chuyển thuộc quốc lộ 14, địa phận xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi.