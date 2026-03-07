Ô tô đầu kéo húc văng xe máy, 2 phụ nữ tử vong

Khoảng 14h30 ngày 7/3, ô tô đầu kéo kèm rơ-moóc mang biển kiểm soát Lào di chuyển trên tuyến tránh quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc; khi đến địa phận phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc huyện Kỳ Anh cũ) xảy ra va chạm với xe máy di chuyển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sau cú va chạm mạnh, 2 phụ nữ ngồi trên xe máy gồm bà N.T.K. (SN 1980, trú phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) và một người chưa rõ danh tính tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, ô tô đầu kéo chắn ngang đường, xe máy rơi xuống vệ đường sâu khoảng 3m. Cả 2 phương tiện cùng một đoạn lan can bị hư hỏng, giao thông ùn tắc.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị phân luồng giao thông, điều tra vụ việc.