Tàu cá và 2 ngư dân mất liên lạc trên biển

Ngày 7/3, UBND xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận thông tin trình báo tàu cá mang số hiệu QB93827-TS, do ông Lê Ngọc Sơn (SN 1973, trú tại xã Phú Trạch) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị mất liên lạc. Trên tàu còn có ông Phạm Văn Khương (SN 1972, trú tại xã Phú Trạch).

Theo thông tin trình báo, tàu cá cùng 2 ngư dân mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển cách bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 19 hải lý về hướng Đông Bắc.

Tàu cá QB93827-TS trước lúc ra khơi (Ảnh: Nhật Anh).

Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, cơ quan chức năng phát hiện tín hiệu của tàu cá QB93827-TS đã bị mất kết nối từ 23h05 ngày 5/3.

Anh Lê Hoài Nam (con trai của thuyền trưởng Sơn) cho biết trước đó khi xuất bến đi biển, trên tàu có 4 người. Tuy nhiên sau khi hoàn tất thủ tục xuất bến tại Cảng La, xã Phú Trạch ngày 25/2, có 2 thuyền viên đã trở về bờ, ông Sơn và ông Khương tiếp tục hành trình khai thác hải sản.

UBND xã Phú Trạch phối hợp với Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang triển khai các biện pháp tìm kiếm. Các đơn vị biên phòng cũng đã thông báo cho các tàu cá, ngư dân đang hoạt động trên biển hỗ trợ quan sát, tìm kiếm và kịp thời ứng cứu nếu phát hiện tàu cá gặp nạn.