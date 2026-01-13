Xe tải bốc cháy trong khu vực cây xăng

Vào lúc 15h30 ngày 13/1, xe tải mang biển kiểm soát 70C-109.xx bất ngờ bốc cháy khi đang đậu trong khuôn viên một cây xăng trên đường Lê Duẩn, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Xe tải bốc cháy dữ dội cạnh cây xăng ở phường Pleiku (Ảnh: Chí Anh).

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do trên xe tải có chứa một số thùng đựng xăng, dầu. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng, ngăn chặn đám cháy lan sang khu vực trụ bơm và các công trình lân cận, đảm bảo an toàn tối đa.

Đến khoảng 16h10 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.