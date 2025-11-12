Cháy cửa hàng tạp hóa, hai mẹ con thương vong

Ngày 12/11, UBND xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ cháy cửa hàng tạp hóa khiến hai người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, lúc 0h30 cùng ngày, cửa hàng tạp hóa của bà H.T.C. (SN 1964) trên đường Trần Hưng Đạo, tổ 4, xã Đức Cơ bất ngờ bốc cháy.

Nhận được tin báo, UBND xã Đức Cơ đã huy động lực lượng đến hiện trường tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, cửa hàng tạp hóa chứa nhiều đồ dễ bén lửa, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hoàng Văn).

Xác định trong nhà có người mắc kẹt, lực lượng chức năng đã phá cửa sổ đưa bà C. cùng con gái là chị H.T.T. (SN 1986) ra ngoài, chuyển đi cấp cứu.

Tuy nhiên, bà C. đã tử vong do bỏng 63% gây suy hô hấp. Chị T. bị bỏng độ III, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Đức Cơ, cho biết thời điểm xảy ra cháy, chồng bà C. và cháu (con chị T.) ngủ ở phòng ngoài phát hiện lửa nên kịp thời thoát ra.

Trong khi đó, bà C. và con gái ở phòng trong nên bị mắc kẹt, phải nhờ lực lượng chức năng phá cửa cứu ra ngoài. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện.