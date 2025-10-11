Cháy lớn gần cây xăng, lửa bao trùm 2 xe bồn

Khoảng 17h40 ngày 11/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi xe phía sau cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Văn Hiến (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Ghi nhận ban đầu, hỏa hoạn bao trùm 2 xe bồn và 1 thùng container bên trong chứa các phuy dầu. Ngọn lửa cháy dữ dội khiến khói bốc cao nghi ngút, uy hiếp trực tiếp cây xăng gần đó.

Vụ cháy xảy ra tại bãi xe phía sau cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ, nhiều phương tiện và thiết bị được huy động đến hiện trường để dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng chặn một phần đường Lê Văn Hiến để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ công tác chữa cháy.

Vụ cháy đã thiêu rụi phần đầu của 2 xe bồn (Ảnh: Hoài Sơn).

Đến khoảng 18h45 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ cháy đã thiêu rụi phần đầu của 2 xe bồn.

Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.