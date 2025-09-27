Cháy nhà giữa đêm, bé 9 tuổi tử vong

Theo thông tin từ UBND xã Phú Mỹ (tỉnh Cà Mau), khoảng 0h30 ngày 27/9, đám cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4 của anh T.T.H. (35 tuổi, ngụ tại ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ).

Khi xảy ra cháy, trong nhà có vợ chồng anh H. cùng hai con nhỏ là P. (9 tuổi) và N. (8 tuổi).

Nhận tin cháy, lực lượng chức năng địa phương cùng người dân đã đến hiện trường dập lửa.

Vợ chồng ông H. cùng cháu N. đã kịp thời thoát ra ngoài, riêng cháu P. mắc kẹt bên trong.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện cháu N. đã tử vong tại khu vực phòng ngủ.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí giúp gia đình khắc phục khó khăn bước đầu.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.