Ô tô con va chạm xe đầu kéo, 7 người bị thương nặng

Theo Chủ tịch UBND xã Tam Xuân, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 12/10 tại km53+300 đường Võ Chí Công, thuộc địa phận thôn Diêm Điền, xã Tam Xuân (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc thành phố Đà Nẵng).

Xe đầu kéo mang biển kiểm soát 77C-070.xx do tài xế D.V.H. (SN 1972, trú tại Gia Lai) điều khiển, lưu thông hướng Đà Nẵng đi Quảng Ngãi, đã va chạm với ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 92H-09xx do anh Đ.Đ.D. (SN 1988, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, chở theo 6 người, lưu thông chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Bình An).

Hậu quả, 7 người trên ô tô con bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Hai phương tiện liên quan đều bị hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân. Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cũng đã được yêu cầu xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn đối với cả hai tài xế.

Đến sáng 12/10, kết quả xét nghiệm vẫn chưa được công bố.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Đinh Đông Dương điều khiển ô tô 7 chỗ chạy lấn sang làn đường ngược chiều.

Tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, khi tiếp nhận các nạn nhân, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện để huy động tối đa lực lượng y bác sĩ cấp cứu.

Bệnh viện báo động đỏ cấp cứu 7 nạn nhân tai nạn giao thông (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trong số 7 nạn nhân, cháu Đ.T.A.N. (11 tháng tuổi) bị chấn thương sọ não kín nặng, chấn thương ngực bụng kín. Bệnh nhi đã được phẫu thuật và đang tiếp tục được theo dõi sát sao, tuy nhiên tiên lượng xấu.

Các nạn nhân khác gồm Đ.B.R. (18 tháng tuổi), Đ.Y.R. (6 tuổi), Đ.V.P. (33 tuổi), H.B. (35 tuổi), Đ.Đ.D. (37 tuổi) và Đ.T.T. (40 tuổi), đều trú tại xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, bị đa chấn thương.

Sau khi được thăm khám và phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân này cơ bản đã ổn định và đang được tích cực theo dõi tại bệnh viện.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết, 7 nạn nhân nêu trên thuộc 2 gia đình ở tỉnh Quảng Ngãi. Những người nay đã thuê ô tô 7 chỗ đi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng để khám bệnh hoặc du lịch vào tối 12/10, và gặp nạn.