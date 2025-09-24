Xe bồn va chạm với mô tô, 2 phụ nữ tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 24/9, tại địa bàn xã Nghi Liên cũ (nay là phường Vinh Hưng, Nghệ An), giữa xe bồn mang biển kiểm soát 37H-071.64 (chưa rõ danh tính lái xe) và mô tô chở 2 phụ nữ.

Anh Lê Thành Đồng (trú tại phường Vinh Hưng), một nhân chứng cho biết, xe bồn từ quốc lộ 1A rẽ qua đường sắt vào tuyến đường ven quốc lộ bất ngờ va chạm với mô tô.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cú va chạm mạnh khiến 2 người phụ nữ ngã xuống đường và bị xe bồn cán qua, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.