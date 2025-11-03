Xe máy va chạm với container, hai vợ chồng thương vong ở TPHCM

Trưa 3/11, CSGT Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe container đầu kéo khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày tại ngã tư đường ĐT747B giao với Võ Thị Sáu, phường Tân Khánh, TPHCM (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: A.T.).

Thời điểm trên, xe container đầu kéo lưu thông trên đường ĐT747B theo hướng từ ngã tư Miếu ông Cù đi vòng xoay Kim Hằng.

Khi đến ngã tư trên, xe đầu kéo va chạm với xe máy do người đàn ông Huỳnh Văn T. (55 tuổi) điều khiển, chở vợ là bà Lê Thị H. (52 tuổi, cùng quê An Giang).

Cú va chạm khiến hai vợ chồng ngã xuống đường, người vợ bị bánh xe container đầu kéo cán tử vong tại chỗ, người chồng may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Theo camera an ninh ghi lại, hai vợ chồng chở nhau trên xe máy đang lưu thông qua đầu xe container thì xảy ra va chạm.