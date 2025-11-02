Hy hữu một thợ sơn rơi trúng người dân ở trung tâm TPHCM

Ngày 2/11, cơ quan chức năng đang làm rõ một vụ hy hữu về nam thợ sơn bị trượt ngã trong lúc làm việc, rơi trúng một người đàn ông tại phường Bến Thành, TPHCM.

Nam thợ sơn rơi trúng người đàn ông trước khi chạm đất (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, trưa 1/11, anh N.M.N. (SN 2007) được thuê đến sơn tường một căn nhà trên đường Nguyễn Thái Học. Trong lúc làm việc, anh N. trượt chân ngã khỏi thang, rơi xuống tấm bạt che mái hiên của căn nhà kế bên rồi tiếp tục rơi trúng một người đàn ông đang đứng phía dưới.

Thời điểm xảy ra vụ việc, dưới mái hiên có một sạp hàng với hơn 5 người đang buôn bán và mua sắm.

Nhà chức trách xác định, anh N. và người đàn ông bị rơi trúng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Cả hai được nhân viên y tế sơ cứu, sức khỏe hiện đã ổn định.