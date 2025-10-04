Bắt khẩn cấp nữ tiểu thương cùng 2 kẻ trộm chó ở TPHCM

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) bắt khẩn cấp Trần Minh Trung (SN 2000, trú tại xã Xuân Thới Sơn) và Nguyễn Thành Vinh (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Đồng Nai, tạm trú ở xã Đông Thạnh) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản; bắt khẩn cấp Trần Thị Vân (SN 1984, trú tại phường Trung Mỹ Tây) để điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng trộm chó và tiêu thụ bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Phòng PC02 xác định Trung và Vinh nhiều lần bàn bạc, chuẩn bị công cụ, phương tiện để trộm chó bán lấy tiền tiêu xài.

Rạng sáng 2/10, hai nghi phạm dùng súng điện tự chế, bắn trộm 4 con chó tại phường Lái Thiêu và Thuận An. Sau khi gây án, cả 2 mang số chó trên đến bán cho Trần Thị Vân (SN 1984, trú phường Trung Mỹ Tây).

Vân thỏa thuận mua số chó trên với giá 40.000 đồng/kg. Khi đang cân chó để giao dịch, các đối tượng bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang.

Đồ nghề bắn trộm chó của các đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát thu giữ tang vật gồm: 4 con chó nặng khoảng 70kg, 6 con chó khác do Vân đã mua từ nguồn không rõ ràng; một bộ súng bắn điện tự chế, bình ắc quy, bình xịt hơi cay, xe máy dùng làm phương tiện gây án...

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, vật nuôi, kịp thời thông báo cho công an địa phương khi phát hiện các đối tượng nghi vấn để phối hợp xử lý.