Xe cứu thương nát đầu sau tai nạn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Khoảng 5h40 ngày 4/10, xe cứu thương mang biển số 71A-237.xx lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương hướng về miền Tây. Khi qua xã Thạnh Đức (Tây Ninh), xe cứu thương va chạm với ô tô tải mang biển số 51D-963.xx đang chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến ô tô tải lật ngang trên đường, xe cứu thương hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: N.H.).

Tài xế xe cứu thương bị thương, mắc kẹt trong cabin, được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra ngoài và chuyển đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Cục CSGT cùng đơn vị quản lý đường cao tốc đã phân luồng, xử lý hiện trường.

Hướng giao thông từ TPHCM về miền Tây trên cao tốc này bị phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác xử lý hiện trường tai nạn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, CSGT cho biết hiện trường vụ tai nạn đang được khắc phục khẩn trương để xe cộ sớm lưu thông bình thường trở lại.