Gặp tai nạn trên đường đến trường, 3 học sinh thương vong

Ngày 1/12, UBND xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh tử vong, 2 em khác bị thương.

Khoảng 6h40 cùng ngày, em N.T.P. (SN 2008, trú tại xã Trường Phú) điều khiển xe gắn máy biển số 86KA-49.xx lưu thông trên quốc lộ 9C đến trường, đã va chạm với phương tiện biển số 73AG-073.xx do T.V.T.Đ. (SN 2008) điều khiển, chở theo T.V.Đ. (SN 2009), cùng trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Hai xe gắn máy liên quan đến vụ việc (Ảnh: Nguyễn Minh).

Vụ việc khiến T.V.T.Đ. tử vong tại chỗ, 2 em còn lại bị thương, các phương tiện hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân bị thương đi kiểm tra sức khỏe, đồng thời xác minh nguyên nhân vụ việc.

Được biết các học sinh gặp tai nạn đang theo học tại các trường thuộc địa bàn hai xã Trường Phú và Lệ Thủy.