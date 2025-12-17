Xe lu mất thắng cán tử vong người đi bộ ở Đồng Nai

Ngày 17/12, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ tai nạn hy hữu giữa xe lu và người đi bộ khiến một nạn nhân tử vong.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 16/12, tài xế Trần Trí T. (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe lu đang dừng trên đường liên xã, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ), bất ngờ xe bị mất thắng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phạm Diện).

Chiếc xe chạy thẳng xuống dốc, tông vào bà Hoàng Thị L. (75 tuổi, ngụ xã Bình Tân) đang đi bộ bên lề đường. Xe lu chỉ dừng lại khi va vào nhà một người dân.

Vụ tai nạn hy hữu khiến bà L. tử vong. Một số tài sản trước nhà người dân bị xe lu cán nát.