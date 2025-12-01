Hai xe máy đối đầu, 2 người tử vong ở Đồng Nai

Ngày 1/12, CSGT tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, điều tra vụ tai nạn giữa hai xe máy khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h50 ngày 30/11, tại phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ).

CSGT Đồng Nai khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phạm Linh).

Theo hình ảnh từ camera an ninh nhà dân ghi lại, thời điểm xảy ra tai nạn, hai xe máy chạy ngược chiều với tốc độ cao đã xảy ra va chạm đối đầu.

Cú tông khiến 3 người trên 2 xe ngã xuống đường, 2 người đàn ông tử vong tại chỗ, một nạn nhân bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu. Tại hiện trường, 2 xe máy bị hư hỏng nặng, hai thi thể nằm gần xe máy.

Nhận tin báo, CSGT tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.