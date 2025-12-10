Tài xế ô tô tải nghi cán qua người đi bộ 2 lần gây tử vong ở Đồng Nai

Ngày 10/12, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ tài xế Đ.V.N. (34 tuổi, ngụ xã Lộc Quang) để tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ tai nạn giữa ô tô tải và người đi bộ khiến một người tử vong tại chỗ.

Hện trường ô tô cán qua nạn nhân (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 9/12, tài xế Đ.V.N. lái ô tô tải 60C-536.58, lưu thông trên đường ĐT.757, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Tây Ninh. Khi đến ấp Trung Sơn, xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai), ô tô tải va chạm với ông Phạm Văn Đực (66 tuổi, ngụ ấp Trung Sơn) đang đi bộ qua đường.

Tài xế ô tô tải bị tình nghi sau khi tông người đàn ông đi bộ đã dừng lại, sau đó lùi xe tiếp tục cán qua nạn nhân gây tử vong.

Hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô phía sau ghi lại cảnh chiếc xe tải dừng lại vài giây sau khi va chạm với người đi bộ. Sau đó, tài xế ô tô tải lùi xe một đoạn ngắn, rồi vào số đi thẳng lên phía trước, khiến cả hai bánh xe phía trước và sau bên phải của ô tô tải đè lên người nạn nhân. Vụ tai nạn khiến ông Đực tử vong tại chỗ.

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Tân Hưng đang điều tra vụ việc.