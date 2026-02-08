Xe khách trơn trượt trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, va chạm 2 ô tô khác

Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh xe khách đang lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 bất ngờ trơn trượt, mất lái, dẫn đến va chạm giao thông với 2 phương tiện đi cùng chiều.

Theo báo cáo nhanh của Công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M), vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h14 ngày 8/2 tại nút giao xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tình huống xe khách trơn trượt trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip mạng xã hội).

Thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 29K-021.xx lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45. Khi gần đến nút giao xã Tống Sơn, phương tiện này đã va chạm với ô tô con biển kiểm soát 35A-701.xx và ô tô tải biển kiểm soát 99H-037.xx, đều lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên 3 phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tổ chức phân luồng, hạn chế một làn đường.