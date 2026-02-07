Nữ giáo viên tử vong trong tai nạn ở TPHCM

Ngày 7/2, Công an TPHCM điều tra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy tại ngã tư đường NB5 và DB8, phường Bến Cát, khiến một người tử vong và 3 người bị thương.

Trưa cùng ngày, người dân nghe tiếng động lớn ngoài đường. Ra kiểm tra, họ phát hiện 2 xe máy bị hư hỏng nặng. Bốn người nằm bất động trên vỉa hè.

Vụ tai nạn khiến 4 người thương vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo dữ liệu camera an ninh, xe máy do anh Nguyễn Vũ L. điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Yến L., khi băng qua ngã tư đã tông vào xe máy do bà Trần Thị G. điều khiển, chở theo con trai ngồi phía sau.

Tại hiện trường, bà G. tử vong tại chỗ. Ba nạn nhân bị thương gồm: Hồ Minh Q. (SN 2009, con trai bà G.), Nguyễn Vũ L. (SN 1996) và Nguyễn Thị Yến L. (SN 2007, cùng quê An Giang).

Bà Trần Thị G. (SN 1967) là giáo viên một trường học trên địa bàn phường Bến Cát.

Nhận tin báo, Công an phường Bến Cát có mặt lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.