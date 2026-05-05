Xe khách tông đuôi xe tải trên cao tốc TPHCM - Long Thành, tài xế tử vong

Ngày 5/5, Đội CSGT đường bộ cao tốc (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) đang phối hợp với lực lượng chức năng phường Nhơn Trạch (thành phố Đồng Nai) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa ô tô khách giường nằm và xe tải trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khiến tài xế ô tô khách tử vong, phụ xe bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc TPHCM - Long Thành (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai).

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h cùng ngày trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua phường Nhơn Trạch (thành phố Đồng Nai) trên tuyến chính cao tốc, hướng từ TPHCM đi Lâm Đồng.

Vào thời điểm trên, ô tô khách khi lưu thông trên cao tốc, bất ngờ tông vào đuôi xe tải chạy phía trước khiến phần đầu ô tô khách bể nát, biến dạng, tài xế mắc kẹt tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng triển khai công tác cứu người, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.