Xe cứu thương gặp nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, 3 người tử vong

Khoảnh khắc ô tô cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Sáng 18/12, đại diện lãnh đạo xã Xuân Quế (Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến xe cứu thương bị cháy, làm 3 người tử vong, 2 người bị thương.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường xe cứu thương bốc cháy (Ảnh: CTV).

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, lúc 0h14 ngày 18/12, tại khu vực trạm dừng nghỉ ở Km41 trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng Long Thành đi Dầu Giây), thuộc xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô cứu thương và xe đầu kéo.

Thời điểm trên, xe cứu thương (loại 12 chỗ, chưa xác định được biển số do bị cháy rụi hoàn toàn) do nam tài xế cầm lái chạy trong đường dẫn vào trạm dừng nghỉ, đã tông vào đuôi ô tô đầu kéo biển số 38H-021.42, kéo theo sơ-mi. rơ-móc biển số 38R-018.87.

Lúc xảy ra tai nạn, xe đầu kéo do ông Nguyễn Văn Khoan (SN 1980, quê Hà Tĩnh) điều khiển, đang đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ.

Xe cứu thương bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: CTV).

Sau cú va chạm mạnh, xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Trên xe lúc này có 5 người, trong đó 2 người kịp thời thoát ra ngoài và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh (Đồng Nai). Ba người còn lại bị mắc kẹt trong xe và tử vong do bị cháy.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: ông Võ Văn Huấn (SN 1950, quê Gia Lai), bà Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1973, quê Gia Lai), bà Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1963, bệnh nhân); ông Võ Văn Nghĩa (khoảng 30 tuổi) và tài xế xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy (chưa rõ danh tính).

Hai người thoát nạn là ông Huấn và bà Hà. Ba người tử vong gồm: bà Lan Anh, ông Nghĩa và tài xế xe cứu thương.

Vụ tai nạn khiến xe cứu thương bị cháy rụi, 3 người tử vong trên đường dẫn vào trạm dừng chân cao tốc (Ảnh: CTV).

Nhận định ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế xe cứu thương thiếu quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ, điều khiển phương tiện với tốc độ cao khi đã vào khu vực trạm dừng nghỉ.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương và xe cứu thương bị thiêu rụi hoàn toàn. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.