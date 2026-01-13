Xe khách đưa rước công nhân bốc cháy ở Đồng Nai

Ngày 13/1, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ cháy xe khách đưa rước công nhân, xảy ra trước cổng trường học trên quốc lộ 14, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ). Theo thông tin ban đầu, tối 12/1, ô tô khách loại 29 chỗ chở công nhân đi làm về trên quốc lộ 14.

Khi đến trước cổng Trường THPT Đồng Xoài, xe có mùi khét, khói bốc lên ở phía đầu xe ngay chỗ tài xế ngồi. Phát hiện sự việc, tài xế đã lái xe vào lề đường, dùng bình chữa cháy xịt cho hết khói. Khi xe không còn khói, tài xế đã dừng xe trước cổng trường và về nhà.

Hiện trường vụ xe khách bốc cháy (Ảnh: A.H.).

Đến khoảng 5h sáng 13/1, người dân phát hiện lửa bất ngờ bùng phát bên trong xe khách nhưng không thể dập lửa tại chỗ.

Trong ít phút, phần bên trong xe đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Thời điểm xảy ra cháy rất may mắn không có người trên xe.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Phước phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất hình ảnh camera quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.